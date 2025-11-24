Российско-киргизский фонд профинансировал более трех тысяч проектов
Российско-киргизский фонд профинансировал более 3,6 тыс проектов на $938 млн
Российско-киргизский фонд развития. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российско-киргизский фонд развития профинансировал более 3,6 тысячи проектов в приоритетных секторах экономики республики на общую сумму 938 миллионов долларов, сообщается в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
"Значительный вклад в экономическое взаимодействие вносит Российско-Киргизский фонд развития, который уже профинансировал 3625 малых и крупных проектов на общую сумму 938 миллионов долларов в приоритетных секторах экономики Киргизии", - указано в материалах.
Отмечено, что Россия оказывает Киргизии финансовое и техническое содействие. В 2022-23 годах в рамках разработанной при российском участии кредитной программы Евразийского фонда стабилизации и развития Киргизии был предоставлен льготный кредит в 160 миллионов долларов.
"Наша страна также помогает Киргизии в повышении эффективности системы налогового администрирования и маркировки товаров, создании системы государственной кадастровой оценки, что уже привело к значительному росту поступлений в бюджет Республики", - говорится в материалах.
Кроме того, РФ оказывает безвозмездное техническое содействие киргизским ведомствам и службам, в том числе передает необходимую спецтехнику. Так, в 2022-24 годах для нужд МЧС, МВД, Минздрава и Минобрнауки Киргизии было направлено свыше 280 единиц автотранспорта на общую сумму более 15 миллионов долларов, указано в материалах.
Государственный визит Путина в Киргизию начнется 25 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что 26 ноября российский лидер проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, 27 ноября Путин примет участие в саммите ОДКБ.