Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке - 24.11.2025, ПРАЙМ
Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке
Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке - 24.11.2025, ПРАЙМ
Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке
Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T21:41+0300
2025-11-24T21:41+0300
россия
мировая экономика
рф
киргизия
бишкек
юрий ушаков
владимир путин
алексей оверчук
псб
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83533/78/835337843_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_6a0607c277063fe56152bd6b03f8a63a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб. "Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам. В ходе визита в Киргизию Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.
рф
киргизия
бишкек
https://cdnn.1prime.ru/img/83533/78/835337843_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_7830c92548b048d9994cae5859f26c72.jpg
1920
1920
true
21:41 24.11.2025
 
Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке

Ушаков: представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке

© Sputnik | Перейти в медиабанкВид на ночной Бишкек.
Вид на ночной Бишкек.
Вид на ночной Бишкек.. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб.
"Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам.
В ходе визита в Киргизию Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Ушаков рассказал о планах Путина по саммиту ОДКБ
17:55
 
РОССИЯ Мировая экономика РФ КИРГИЗИЯ Бишкек Юрий Ушаков Владимир Путин Алексей Оверчук ПСБ Почта России
 
 
