Представители бизнеса войдут в делегацию России на переговорах в Бишкеке

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб. "Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам. В ходе визита в Киргизию Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.
