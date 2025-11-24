https://1prime.ru/20251124/energetika-864885550.html

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике

Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T17:47+0300

2025-11-24T17:47+0300

2025-11-24T17:47+0300

энергетика

россия

киргизия

рф

владимир путин

газпром

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию. "Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах. Отмечается, что российский "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". Сейчас уровень газификации страны достиг 42%, а к моменту завершения работы по "Генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%, уточняется в материалах. "При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры", - указано в материалах. В частности, госкорпорация "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности. Кроме того, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ, на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе Кремля.

https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885374.html

киргизия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, рф, владимир путин, газпром, росатом