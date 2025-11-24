Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике - 24.11.2025
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию. "Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах. Отмечается, что российский "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". Сейчас уровень газификации страны достиг 42%, а к моменту завершения работы по "Генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%, уточняется в материалах. "При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры", - указано в материалах. В частности, госкорпорация "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности. Кроме того, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ, на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе Кремля.
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
"Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах.
Отмечается, что российский "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". Сейчас уровень газификации страны достиг 42%, а к моменту завершения работы по "Генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%, уточняется в материалах.
"При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры", - указано в материалах.
В частности, госкорпорация "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности. Кроме того, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ, на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе Кремля.
Заголовок открываемого материала