В Кремле рассказали о взаимодействии России и Киргизии в энергетике

2025-11-24T17:47+0300
2025-11-24T17:47+0300
2025-11-24T17:47+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию. "Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах. Отмечается, что российский "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". Сейчас уровень газификации страны достиг 42%, а к моменту завершения работы по "Генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%, уточняется в материалах. "При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры", - указано в материалах. В частности, госкорпорация "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности. Кроме того, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ, на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе Кремля.
