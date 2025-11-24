Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган оценил соглашение по Украине на основе плана Трампа - 24.11.2025
Эрдоган оценил соглашение по Украине на основе плана Трампа
24.11.2025
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным достичь соглашения по Украине на основе представленного плана президента США Дональда Трампа, но над ним нужно поработать. "Создание основы для мира в Украине – это вопрос, над которым мы давно работаем. Мы неоднократно обсуждали с президентом США Дональдом Трампом наше видение ситуации в Украине. Мы считаем, что в справедливом мире не будет... проигравшей стороны. Мы убеждены, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Сейчас обсуждается, сможет ли предложенный план мира стать основой для мирного урегулирования. Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Но как? Над этим нужно поработать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из ЮАР. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
13:25 24.11.2025
 
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным достичь соглашения по Украине на основе представленного плана президента США Дональда Трампа, но над ним нужно поработать.
"Создание основы для мира в Украине – это вопрос, над которым мы давно работаем. Мы неоднократно обсуждали с президентом США Дональдом Трампом наше видение ситуации в Украине. Мы считаем, что в справедливом мире не будет... проигравшей стороны. Мы убеждены, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Сейчас обсуждается, сможет ли предложенный план мира стать основой для мирного урегулирования. Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Но как? Над этим нужно поработать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из ЮАР.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
