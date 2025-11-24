Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева
СМИ: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева
Европа готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:06+0300
2025-11-24T05:06+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Европа готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники писало, что США посылают Киеву сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Украина не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта. "Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - заявил собеседник издания, говоря об опасениях Европы касательно прекращения американской помощи. Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источник писала, что США принуждают Киев согласиться на предложенную Вашингтоном мирную сделку, угрожая тем, что в будущем условия соглашения могут быть гораздо хуже. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
05:06 24.11.2025
 
СМИ: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева

FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Европа готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники писало, что США посылают Киеву сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Украина не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.
"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - заявил собеседник издания, говоря об опасениях Европы касательно прекращения американской помощи.
Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источник писала, что США принуждают Киев согласиться на предложенную Вашингтоном мирную сделку, угрожая тем, что в будущем условия соглашения могут быть гораздо хуже.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
