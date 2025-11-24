Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о новой выходке Европы против России - 24.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
На Западе рассказали о новой выходке Европы против России - 24.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Европа выдвигает нереалистичные условия по урегулированию на Украине, стремясь продолжить противостояние с Россией, подчеркнул журналист Томас Фази в социальной | 24.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Путин, ЕС, НАТО
17:10 24.11.2025
 
На Западе рассказали о новой выходке Европы против России

Фази: ЕС выдвигает нереалистичные условия по Украине ради продолжения конфликта с Россией

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европа выдвигает нереалистичные условия по урегулированию на Украине, стремясь продолжить противостояние с Россией, подчеркнул журналист Томас Фази в социальной сети X.
"Забавно и трагично, что европейцы считают себя вправе ставить условия, особенно те, против которых Россия, безусловно, выступит <…>. С другой стороны, их цель — продолжать войну любой ценой, а не урегулировать конфликт, поэтому эти требования изначально задуманы так, чтобы их отвергли", — написал он.
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: установление мира, гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, европейская безопасность и дальнейшие отношения скорон с США.
Согласно информации зарубежных СМИ, план подразумевает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве представители ЕС, США и Киева обсуждали поправки к американскому предложению. Агентства Reuters и издание The Telegraph опубликовали две версии внесенных изменений.
Согласно одной из них, ЕС предлагает установить численность украинских войск на уровне 800 тысяч военнослужащих, в то время как в другом варианте таких ограничений нет. По данным Reuters, для Запорожской АЭС предлагается перезапуск под контролем МАГАТЭ с равномерным распределением электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph электростанция полностью переходит под контроль Киева.
По одним данным, европейский план включает запрет на присутствие сил НАТО на украинской территории в мирное время, а другой вариант оставляет это решение за Киевом. Несмотря на это, по данным обоих СМИ, план ЕС предусматривает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту американского плана о выводе украинских войск из Донбасса.
Как отметил Владимир Путин, Россия изучила текст американского плана, но конкретных обсуждений пока не было. Президент подчеркнул, что этот документ может служить основой для окончательного урегулирования. В целом Москва довольна текущими событиями на поле боя, которые способствуют достижению целей спецоперации с помощью вооруженных действий, но она также открыта для переговоров и мирного решения конфликта.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевСШАВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
