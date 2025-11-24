"Мир не наступит". Мерц сделал тяжелое признание об Украине
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде, заявил, что конфликт на Украине не решится быстро, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мир на Украине не наступит в одночасье", — сказал он.
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: установление мира, гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, европейская безопасность и дальнейшие отношения скорон с США.
Согласно информации зарубежных СМИ, план подразумевает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных бить вглубь территории России.
Согласно одной из них, ЕС предлагает установить численность украинских войск на уровне 800 тысяч военнослужащих, в то время как в другом варианте таких ограничений нет. По данным Reuters, для Запорожской АЭС предлагается перезапуск под контролем МАГАТЭ с равномерным распределением электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph электростанция полностью переходит под контроль Киева.
По одним данным, европейский план включает запрет на присутствие сил НАТО на украинской территории в мирное время, а другой вариант оставляет это решение за Киевом. Несмотря на это, по данным обоих СМИ, план ЕС предусматривает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту американского плана о выводе украинских войск из Донбасса.
Как отметил Владимир Путин, Россия изучила текст американского плана, но конкретных обсуждений пока не было. Президент подчеркнул, что этот документ может служить основой для окончательного урегулирования. В целом Москва довольна текущими событиями на поле боя, которые способствуют достижению целей спецоперации с помощью вооруженных действий, но она также открыта для переговоров и мирного решения конфликта.