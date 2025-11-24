https://1prime.ru/20251124/merts-864886439.html

"Мир не наступит". Мерц сделал тяжелое признание об Украине

"Мир не наступит". Мерц сделал тяжелое признание об Украине

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде, заявил, что конфликт на Украине не решится быстро, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."Мир на Украине не наступит в одночасье", — сказал он. По словам канцлера, мирное урегулирование ситуации на Украине невозможно без участия Европы.Американская администрация ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: установление мира, гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, европейская безопасность и дальнейшие отношения скорон с США.Согласно информации зарубежных СМИ, план подразумевает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных бить вглубь территории России.Накануне в Женеве представители ЕС, США и Киева обсуждали поправки к американскому предложению. Агентства Reuters и издание The Telegraph опубликовали две версии внесенных изменений.Согласно одной из них, ЕС предлагает установить численность украинских войск на уровне 800 тысяч военнослужащих, в то время как в другом варианте таких ограничений нет. По данным Reuters, для Запорожской АЭС предлагается перезапуск под контролем МАГАТЭ с равномерным распределением электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph электростанция полностью переходит под контроль Киева.По одним данным, европейский план включает запрет на присутствие сил НАТО на украинской территории в мирное время, а другой вариант оставляет это решение за Киевом. Несмотря на это, по данным обоих СМИ, план ЕС предусматривает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту американского плана о выводе украинских войск из Донбасса.Как отметил Владимир Путин, Россия изучила текст американского плана, но конкретных обсуждений пока не было. Президент подчеркнул, что этот документ может служить основой для окончательного урегулирования. В целом Москва довольна текущими событиями на поле боя, которые способствуют достижению целей спецоперации с помощью вооруженных действий, но она также открыта для переговоров и мирного решения конфликта.

