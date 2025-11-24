https://1prime.ru/20251124/nds--864864707.html

Комитет Совфеда одобрил закон об изменении НДС

Комитет Совфеда одобрил закон об изменении НДС - 24.11.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда одобрил закон об изменении НДС

24.11.2025

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Сенаторы намерены рассмотреть закон на пленарном заседании палаты в среду, этот вопрос внесен в повестку. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка, - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Документ также ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Кроме того, закон устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%. Документ предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Закон также вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.

