Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе

2025-11-24T08:43+0300
2025-11-24T08:43+0300
2025-11-24T08:43+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют невысокий рост в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,03% к уровню предыдущего закрытия, до 61,96 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 58,06 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 3,8%, марки WTI - на 3,15%. Опасения вокруг увеличения предложения на нефтяном рынке, неопределенность относительно учетной ставки Федеральной резервной системы США ранее повлияли на снижение интереса инвесторов к активу, отмечает агентство Рейтер.
