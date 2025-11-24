Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе - 24.11.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе - 24.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе
Мировые цены на нефть демонстрируют невысокий рост в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%, свидетельствуют данные... | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют невысокий рост в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,03% к уровню предыдущего закрытия, до 61,96 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 58,06 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 3,8%, марки WTI - на 3,15%. Опасения вокруг увеличения предложения на нефтяном рынке, неопределенность относительно учетной ставки Федеральной резервной системы США ранее повлияли на снижение интереса инвесторов к активу, отмечает агентство Рейтер.
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:43 24.11.2025
 
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе

Нефть торгуется в плюсе на фоне снижения котировок более чем на 3 процента

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют невысокий рост в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,03% к уровню предыдущего закрытия, до 61,96 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 58,06 доллара.
За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 3,8%, марки WTI - на 3,15%.
Опасения вокруг увеличения предложения на нефтяном рынке, неопределенность относительно учетной ставки Федеральной резервной системы США ранее повлияли на снижение интереса инвесторов к активу, отмечает агентство Рейтер.
Добыча нефти
Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии
