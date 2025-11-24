https://1prime.ru/20251124/plan-864891655.html

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Из американского плана по разрешению конфликта на Украине убрали пункт, касающийся замороженных российских активов, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники."В последней версии проекта больше не упоминается план по выделению около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны (Украины — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Bloomberg отмечает, что первоначальный план подразумевал, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что после переговоров в Женеве между американской, украинской и европейской сторонами план США по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов.План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция РоссииСША создали план для мирного завершения конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по типу пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.

