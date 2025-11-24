Путин провел встречу с главой Мурманской области

https://1prime.ru/20251124/putin--864870348.html

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин продолжает свою работу с главами регионов. Региональная проблематика - это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика президента, подчеркивал Песков. В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Президент проводил встречу с губернатором в марте в ходе рабочей поездки в Мурманск. Тогда Чибис докладывал Путину о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.

