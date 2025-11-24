https://1prime.ru/20251124/putin--864870348.html
Путин провел встречу с главой Мурманской области
Путин провел встречу с главой Мурманской области - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с главой Мурманской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:35+0300
2025-11-24T14:35+0300
2025-11-24T14:35+0300
политика
общество
россия
мурманск
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83724/27/837242780_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_04d8004719839366b6fdb09c1ba706f1.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин продолжает свою работу с главами регионов. Региональная проблематика - это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика президента, подчеркивал Песков. В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Президент проводил встречу с губернатором в марте в ходе рабочей поездки в Мурманск. Тогда Чибис докладывал Путину о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.
https://1prime.ru/20251124/putin--864865427.html
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83724/27/837242780_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5cf37068d3b887c22562592bbd91cace.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, мурманск, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин провел встречу с главой Мурманской области
Путин встретился в Кремле с главой Мурманской области Чибисом