Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с главой Мурманской области - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/putin--864870348.html
Путин провел встречу с главой Мурманской области
Путин провел встречу с главой Мурманской области - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с главой Мурманской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:35+0300
2025-11-24T14:35+0300
политика
общество
россия
мурманск
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83724/27/837242780_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_04d8004719839366b6fdb09c1ba706f1.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин продолжает свою работу с главами регионов. Региональная проблематика - это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика президента, подчеркивал Песков. В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Президент проводил встречу с губернатором в марте в ходе рабочей поездки в Мурманск. Тогда Чибис докладывал Путину о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.
https://1prime.ru/20251124/putin--864865427.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83724/27/837242780_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5cf37068d3b887c22562592bbd91cace.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, мурманск, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:35 24.11.2025
 
Путин провел встречу с главой Мурманской области

Путин встретился в Кремле с главой Мурманской области Чибисом

© РИА Новости . Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин продолжает свою работу с главами регионов. Региональная проблематика - это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика президента, подчеркивал Песков.
В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Президент проводил встречу с губернатором в марте в ходе рабочей поездки в Мурманск. Тогда Чибис докладывал Путину о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.
Владимир Путин разговаривает по телефону
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
12:43
 
ПолитикаОбществоРОССИЯМУРМАНСКВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала