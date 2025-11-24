https://1prime.ru/20251124/rosmorrechflot-864854903.html
В Новороссийске построят перегрузочный комплекс
2025-11-24T08:31+0300
бизнес
россия
новороссийск
росморречфлот
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Создание перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ) в рамках концессии будет завершено в марте 2028 года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "В 2024 году Росморречфлот и ООО "УПК НСРЗ" (Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода - ред.) заключили концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры универсального перегрузочного комплекса в морском порту Новороссийск. Срок завершения объекта – март 2028 года", - рассказал глава агентства на площадке форума "Транспорт России 2025". По его словам, мощность УПК составит 12 миллионов тонн навалочных и генеральных грузов в год. Строительные работы на объекте идут с декабря 2024 года, и реализация проекта организована в соответствии с запланированными сроками. "Инвестиционная декларация по развитию площадей для цементных грузов на рассмотрение в Росморречфлот не поступала. Планы инвесторов по срокам ввода терминалов корректируются. Как правило, это происходит по объективным причинам, связанным с санкциями", - заключил Тарасенко. Как сообщал в марте 2024 года тогда действующий и.о. руководителя Росморречфлота Борис Ташимов, агентство заключило концессию о создании перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода, срок реализации которой составляет 49 лет. Комплекс является проектом нового глубоководного терминала с грузовыми и вспомогательными причалами.
новороссийск
Новости
ru-RU
бизнес, россия, новороссийск, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Росморречфлот
Строительство перегрузочного комплекса в Новороссийске завершится в 2028 году
