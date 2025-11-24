https://1prime.ru/20251124/rosmorrechflot-864854903.html

В Новороссийске построят перегрузочный комплекс

В Новороссийске построят перегрузочный комплекс - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Новороссийске построят перегрузочный комплекс

Создание перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ) в рамках концессии будет завершено в марте 2028 года, сообщил журналистам | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T08:31+0300

2025-11-24T08:31+0300

2025-11-24T08:31+0300

бизнес

россия

новороссийск

росморречфлот

https://cdnn.1prime.ru/img/77021/44/770214480_0:84:1500:928_1920x0_80_0_0_5c84fa82aaac468ff913f348f6c106b0.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Создание перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ) в рамках концессии будет завершено в марте 2028 года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "В 2024 году Росморречфлот и ООО "УПК НСРЗ" (Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода - ред.) заключили концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры универсального перегрузочного комплекса в морском порту Новороссийск. Срок завершения объекта – март 2028 года", - рассказал глава агентства на площадке форума "Транспорт России 2025". По его словам, мощность УПК составит 12 миллионов тонн навалочных и генеральных грузов в год. Строительные работы на объекте идут с декабря 2024 года, и реализация проекта организована в соответствии с запланированными сроками. "Инвестиционная декларация по развитию площадей для цементных грузов на рассмотрение в Росморречфлот не поступала. Планы инвесторов по срокам ввода терминалов корректируются. Как правило, это происходит по объективным причинам, связанным с санкциями", - заключил Тарасенко. Как сообщал в марте 2024 года тогда действующий и.о. руководителя Росморречфлота Борис Ташимов, агентство заключило концессию о создании перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода, срок реализации которой составляет 49 лет. Комплекс является проектом нового глубоководного терминала с грузовыми и вспомогательными причалами.

https://1prime.ru/20251124/rosmorrechflot-864854586.html

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, новороссийск, росморречфлот