Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на давление Вашингтона, ни Индия, ни Китай не откажутся от российской нефти, покупая ее у Москвы, они увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Считаю, что несмотря на давление Вашингтона, ни Нью-Дели, ни Пекин никогда не откажутся от российской нефти, как бы их не запугивали", - сказал он.
И дело, по его словам, не только стратегическом партнерстве России "с этими двумя азиатскими гигантами". "Ведь энергетические ресурсы – область конкурентных преимуществ. Покупая сегодня у Москвы в столь огромных количествах нефть, причем с хорошим дисконтом, и Индия, и Китай увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире", - подчеркнул собеседник агентства.
Что касается вторичных санкций, то, добавил глава РАСПП, "не так страшен черт, как его малюют".
"Спору нет, санкции создают трудности, особенно в финансовой и логистической сферах. Однако, бизнес, по-моему, уже приспособился работать в этих условиях. К тому же вторичные санкции за последние 3,5 года не приобрели тотального характера, под них попали считанные компании из Китая и других дружественных азиатских стран", - заключил Манкевич.
