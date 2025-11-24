Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП - 24.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251124/rossiya-864887862.html
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП - 24.11.2025, ПРАЙМ
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Несмотря на давление Вашингтона, ни Индия, ни Китай не откажутся от российской нефти, покупая ее у Москвы, они увеличивают таким образом свои конкурентные... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T18:27+0300
2025-11-24T18:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на давление Вашингтона, ни Индия, ни Китай не откажутся от российской нефти, покупая ее у Москвы, они увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Считаю, что несмотря на давление Вашингтона, ни Нью-Дели, ни Пекин никогда не откажутся от российской нефти, как бы их не запугивали", - сказал он. И дело, по его словам, не только стратегическом партнерстве России "с этими двумя азиатскими гигантами". "Ведь энергетические ресурсы – область конкурентных преимуществ. Покупая сегодня у Москвы в столь огромных количествах нефть, причем с хорошим дисконтом, и Индия, и Китай увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире", - подчеркнул собеседник агентства. Что касается вторичных санкций, то, добавил глава РАСПП, "не так страшен черт, как его малюют". "Спору нет, санкции создают трудности, особенно в финансовой и логистической сферах. Однако, бизнес, по-моему, уже приспособился работать в этих условиях. К тому же вторичные санкции за последние 3,5 года не приобрели тотального характера, под них попали считанные компании из Китая и других дружественных азиатских стран", - заключил Манкевич. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 26 ноября.
18:27 24.11.2025
 
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП

Глава РАСПП Манкевич: Индия и Китай не откажутся от российской нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на давление Вашингтона, ни Индия, ни Китай не откажутся от российской нефти, покупая ее у Москвы, они увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Считаю, что несмотря на давление Вашингтона, ни Нью-Дели, ни Пекин никогда не откажутся от российской нефти, как бы их не запугивали", - сказал он.
И дело, по его словам, не только стратегическом партнерстве России "с этими двумя азиатскими гигантами". "Ведь энергетические ресурсы – область конкурентных преимуществ. Покупая сегодня у Москвы в столь огромных количествах нефть, причем с хорошим дисконтом, и Индия, и Китай увеличивают таким образом свои конкурентные преимущества в мире", - подчеркнул собеседник агентства.
Что касается вторичных санкций, то, добавил глава РАСПП, "не так страшен черт, как его малюют".
"Спору нет, санкции создают трудности, особенно в финансовой и логистической сферах. Однако, бизнес, по-моему, уже приспособился работать в этих условиях. К тому же вторичные санкции за последние 3,5 года не приобрели тотального характера, под них попали считанные компании из Китая и других дружественных азиатских стран", - заключил Манкевич.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 26 ноября.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Мировые цены на нефть растут после заметного снижения на предыдущей неделе
08:43
 
