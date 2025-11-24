Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/rossiya-864893289.html
Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване
Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване - 24.11.2025, ПРАЙМ
Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване
Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд России на Международной ярмарке Гаваны FIHAV 2025 и пообщался с предпринимателями и представителями деловых... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T22:49+0300
2025-11-24T22:49+0300
россия
мировая экономика
санкт-петербург
рязанская область
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/22/841782253_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6d4c66f110fadccf39aee58bc4ddc94a.jpg
ГАВАНА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд России на Международной ярмарке Гаваны FIHAV 2025 и пообщался с предпринимателями и представителями деловых объединений, передает корреспондент РИА Новости. Кубинский руководитель в понедельник в ходе посещения гаванской ярмарки остановился на российской экспозиции и пообщался с несколькими компаниями о работе с кубинскими предприятиями. Сопровождавший президента вице-премьер и министр внешней торговли и иностранного инвестирования Оскар Перес-Олива Фрага отметил, что на ярмарке присутствуют два российских губернатора - Санкт-Петербурга и Рязанской области. Он добавил, что отношения между Кубой и Россией находятся "на отличном уровне", и указал, что условия для того, чтобы сделать "рывок" в торгово-экономических отношениях, созданы. Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В этом году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.
https://1prime.ru/20251028/gd--864013472.html
санкт-петербург
рязанская область
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/22/841782253_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_34a84924458ff6fc6b964b5d0faf0332.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, санкт-петербург, рязанская область, куба
РОССИЯ, Мировая экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Рязанская область, КУБА
22:49 24.11.2025
 
Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване

Президент Кубы Диас-Канель посетил стенд России на ярмарке FIHAV 2025

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГАВАНА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд России на Международной ярмарке Гаваны FIHAV 2025 и пообщался с предпринимателями и представителями деловых объединений, передает корреспондент РИА Новости.
Кубинский руководитель в понедельник в ходе посещения гаванской ярмарки остановился на российской экспозиции и пообщался с несколькими компаниями о работе с кубинскими предприятиями.
Сопровождавший президента вице-премьер и министр внешней торговли и иностранного инвестирования Оскар Перес-Олива Фрага отметил, что на ярмарке присутствуют два российских губернатора - Санкт-Петербурга и Рязанской области. Он добавил, что отношения между Кубой и Россией находятся "на отличном уровне", и указал, что условия для того, чтобы сделать "рывок" в торгово-экономических отношениях, созданы.
Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В этом году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы
28 октября, 13:46
 
РОССИЯМировая экономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРязанская областьКУБА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала