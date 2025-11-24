https://1prime.ru/20251124/rossiya-864893289.html

Президент Кубы пообщался с российскими бизнесменами на ярмарке в Гаване

ГАВАНА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд России на Международной ярмарке Гаваны FIHAV 2025 и пообщался с предпринимателями и представителями деловых объединений, передает корреспондент РИА Новости. Кубинский руководитель в понедельник в ходе посещения гаванской ярмарки остановился на российской экспозиции и пообщался с несколькими компаниями о работе с кубинскими предприятиями. Сопровождавший президента вице-премьер и министр внешней торговли и иностранного инвестирования Оскар Перес-Олива Фрага отметил, что на ярмарке присутствуют два российских губернатора - Санкт-Петербурга и Рязанской области. Он добавил, что отношения между Кубой и Россией находятся "на отличном уровне", и указал, что условия для того, чтобы сделать "рывок" в торгово-экономических отношениях, созданы. Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В этом году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.

