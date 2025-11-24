Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США пообещали учесть обеспокоенность ЕС по безопасности - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/smi-864858899.html
СМИ: США пообещали учесть обеспокоенность ЕС по безопасности
СМИ: США пообещали учесть обеспокоенность ЕС по безопасности - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пообещали учесть обеспокоенность ЕС по безопасности
Администрация президента США Дональда Трампа заверила представителей из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности будет принята во... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:25+0300
2025-11-24T10:25+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
рф
киев
владимир путин
марко рубио
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заверила представителей из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности будет принята во внимание при принятии любого соглашения по урегулированию украинского конфликта, передает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС. Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине. "Рубио (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) заявил своим коллегам из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу безопасности будет учтена при (принятии - ред.) любого мирного договора (по Украине - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на дипломата из ЕС. Газета подчеркивает, что европейцы чувствуют себя оптимистичнее по поводу хода переговоров по урегулированию украинского конфликта. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864857666.html
сша
рф
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_e93cb7be3a82463ac1244546dd2c98da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, рф, киев, владимир путин, марко рубио, дональд трамп, ес, нато, politico
Политика, Мировая экономика, Общество , США, РФ, Киев, Владимир Путин, Марко Рубио, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Politico
10:25 24.11.2025
 
СМИ: США пообещали учесть обеспокоенность ЕС по безопасности

Politico: США заверили ЕС, что их обеспокоенность по безопасности будет учтена

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заверила представителей из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности будет принята во внимание при принятии любого соглашения по урегулированию украинского конфликта, передает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.
Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
"Рубио (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) заявил своим коллегам из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу безопасности будет учтена при (принятии - ред.) любого мирного договора (по Украине - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на дипломата из ЕС.
Газета подчеркивает, что европейцы чувствуют себя оптимистичнее по поводу хода переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
09:34
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАРФКиевВладимир ПутинМарко РубиоДональд ТрампЕСНАТОPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала