СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине

СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине

24.11.2025

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты и представитель из Евросоюза отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное ФРГ, Францией и Великобританией, о котором сообщал ряд СМИ, они назвали его устаревшим, сообщает издание Politico. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Украина, Франция, Германия и Британия работают над альтернативным предложением по урегулированию на Украине. В воскресенье агентство опубликовало пункты "контрпредложения", к которому оно получило доступ, - за основу взят план США по урегулированию ситуации на Украине. "Чиновник из ЕС и дипломаты... отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное силами евротройки (ФРГ, Францией и Великобританией - ред.), которое опубликовали несколько СМИ в воскресенье", - говорится в материале издания. Как заявил Politico неназванный чиновник из ЕС, документ, к которому получили доступ СМИ, был "уже устаревшим". В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

