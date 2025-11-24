Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/smi-864861903.html
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине
Дипломаты и представитель из Евросоюза отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное ФРГ, Францией и Великобританией, о котором сообщал | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T11:35+0300
2025-11-24T11:35+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
рф
владимир путин
марко рубио
дмитрий песков
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты и представитель из Евросоюза отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное ФРГ, Францией и Великобританией, о котором сообщал ряд СМИ, они назвали его устаревшим, сообщает издание Politico. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Украина, Франция, Германия и Британия работают над альтернативным предложением по урегулированию на Украине. В воскресенье агентство опубликовало пункты "контрпредложения", к которому оно получило доступ, - за основу взят план США по урегулированию ситуации на Украине. "Чиновник из ЕС и дипломаты... отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное силами евротройки (ФРГ, Францией и Великобританией - ред.), которое опубликовали несколько СМИ в воскресенье", - говорится в материале издания. Как заявил Politico неназванный чиновник из ЕС, документ, к которому получили доступ СМИ, был "уже устаревшим". В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, марко рубио, дмитрий песков, ес, politico, совбез
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Марко Рубио, Дмитрий Песков, ЕС, Politico, Совбез
11:35 24.11.2025
 
СМИ: дипломаты ЕС отказались поддержать "контрпредложение" по Украине

Politico: дипломаты ЕС отказались поддержать контрпредложение из 28 пунктов

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты и представитель из Евросоюза отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное ФРГ, Францией и Великобританией, о котором сообщал ряд СМИ, они назвали его устаревшим, сообщает издание Politico.
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Украина, Франция, Германия и Британия работают над альтернативным предложением по урегулированию на Украине. В воскресенье агентство опубликовало пункты "контрпредложения", к которому оно получило доступ, - за основу взят план США по урегулированию ситуации на Украине.
"Чиновник из ЕС и дипломаты... отказались поддержать "контрпредложение" из 28 пунктов, подготовленное силами евротройки (ФРГ, Францией и Великобританией - ред.), которое опубликовали несколько СМИ в воскресенье", - говорится в материале издания.
Как заявил Politico неназванный чиновник из ЕС, документ, к которому получили доступ СМИ, был "уже устаревшим".
В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
05:44
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАСШАРФВладимир ПутинМарко РубиоДмитрий ПесковЕСPoliticoСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала