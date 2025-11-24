https://1prime.ru/20251124/smi-864869061.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
СМИ: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с секретарем украинского СНБО Рустемом Умеровым на прошлой... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:20+0300
2025-11-24T14:20+0300
2025-11-24T14:20+0300
политика
общество
мировая экономика
рф
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с секретарем украинского СНБО Рустемом Умеровым на прошлой неделе зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее портал отмечал, что Уиткофф и Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине. "Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине", - говорится в публикации. Как отмечает портал, идея позвонить Зеленскому принадлежала Умерову. Однако, по словам украинского чиновника, обсудить план по телефону не представлялось возможным. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864852364.html
https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864853993.html
рф
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, рф, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, совбез
Политика, Общество , Мировая экономика, РФ, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез
СМИ: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
Axios: Уиткофф и Кушнер читали Зеленскому план по урегулированию по телефону
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с секретарем украинского СНБО Рустемом Умеровым на прошлой неделе зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее портал отмечал, что Уиткофф и Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине.
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол
"Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, идея позвонить Зеленскому принадлежала Умерову. Однако, по словам украинского чиновника, обсудить план по телефону не представлялось возможным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому