США на переговорах в Женеве подтвердили суверенитет и безопасность Украины

2025-11-24T03:23+0300

2025-11-24T03:23+0300

2025-11-24T03:30+0300

экономика

мировая экономика

сша

рф

украина

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

совбез

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864850329.jpg?1763944209

ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. США на переговорах в Женеве подтвердили, что в центре дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта лежат суверенитет и безопасность Украины, говорится в совместном заявлении. "Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей США и Украины в Женеве. Президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом по украинскому урегулированию, достигнутому на переговорах в Женеве, сообщил ранее госсекретарь США Марко Рубио. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

