https://1prime.ru/20251124/ssha-864851503.html

Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины

Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины - 24.11.2025, ПРАЙМ

Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп напрасно ожидает признательности от украинских властей | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T05:49+0300

2025-11-24T05:49+0300

2025-11-24T05:49+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

алексей пушков

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg

МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп напрасно ожидает признательности от украинских властей за его усилия по поддержке Киева. "Трамп напрасно ждет благодарности от киевского "руководства" за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация (Бывшего президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей "должен" весь мир", — указал он. Сенатор отметил, что благодаря политике нынешнего руководства Украина глубоко вовлечена в конфликт с куда более сильной Россией. По мнению Трампа, этого следует избегать, однако теперь Киев проигрывает и надеется на внешнюю поддержку. "Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump", — иронично подметил парламентарий. России. Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social охарактеризовал украинские власти как неблагодарные, поставив слово "руководство" в кавычки. Американский президент не пояснил, касается ли его разочарование попыток по урегулированию конфликта или предоставления помощи Киеву. Он отметил, что европейские страны продолжают импортировать российскую нефть, несмотря на санкции США. Также глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты продолжают продавать большие объемы вооружения НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден предоставлял его бесплатно. Трамп утверждает, что украинский кризис был унаследован им от предыдущей администрации.

https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html

https://1prime.ru/20251124/ukraina-864851041.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, ес, нато