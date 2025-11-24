Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины - 24.11.2025
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины - 24.11.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп напрасно ожидает признательности от украинских властей | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:49+0300
2025-11-24T05:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп напрасно ожидает признательности от украинских властей за его усилия по поддержке Киева. "Трамп напрасно ждет благодарности от киевского "руководства" за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация (Бывшего президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей "должен" весь мир", — указал он. Сенатор отметил, что благодаря политике нынешнего руководства Украина глубоко вовлечена в конфликт с куда более сильной Россией. По мнению Трампа, этого следует избегать, однако теперь Киев проигрывает и надеется на внешнюю поддержку. "Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump", — иронично подметил парламентарий. России. Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social охарактеризовал украинские власти как неблагодарные, поставив слово "руководство" в кавычки. Американский президент не пояснил, касается ли его разочарование попыток по урегулированию конфликта или предоставления помощи Киеву. Он отметил, что европейские страны продолжают импортировать российскую нефть, несмотря на санкции США. Также глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты продолжают продавать большие объемы вооружения НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден предоставлял его бесплатно. Трамп утверждает, что украинский кризис был унаследован им от предыдущей администрации.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_276:0:2877:1951_1920x0_80_0_0_3efb5f37b7d6e58b195486766f80c681.jpg
1920
1920
true
05:49 24.11.2025
 
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины

Пушков: Трамп зря ждет благодарности от киевского режима за спасение Украины

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп напрасно ожидает признательности от украинских властей за его усилия по поддержке Киева.
"Трамп напрасно ждет благодарности от киевского "руководства" за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация (Бывшего президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей "должен" весь мир", — указал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
05:44
Сенатор отметил, что благодаря политике нынешнего руководства Украина глубоко вовлечена в конфликт с куда более сильной Россией. По мнению Трампа, этого следует избегать, однако теперь Киев проигрывает и надеется на внешнюю поддержку.
"Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump", — иронично подметил парламентарий. России.
Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social охарактеризовал украинские власти как неблагодарные, поставив слово "руководство" в кавычки. Американский президент не пояснил, касается ли его разочарование попыток по урегулированию конфликта или предоставления помощи Киеву. Он отметил, что европейские страны продолжают импортировать российскую нефть, несмотря на санкции США.
Также глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты продолжают продавать большие объемы вооружения НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден предоставлял его бесплатно. Трамп утверждает, что украинский кризис был унаследован им от предыдущей администрации.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
05:36
 
