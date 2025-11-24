https://1prime.ru/20251124/sud-864889974.html

Суд обратил в доход государства активы, связанные с Новрузовым Шахларом

КРАСНОДАР, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" и ряд активов, связанных с Новрузовым Шахларом Новруз оглы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи… между Басиным О.Е. и Новрузовым Шахларом Новруз оглы в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку - договор подписки на акцию между Новрузовым Шахларом Новруз оглы и компании "Вониксель Лимитед" в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "ТМКП", - объявила судья. Аналогичным образом в доход РФ изымается и ООО "Предприятие ТМКП". "Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Басиным О.Е. и Новрузовым Ш.Н. оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Слесаревой Н.Б. и Басиным О.Е. в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП"... Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП", - сказала судья.

россия, бизнес, рф, краснодарский край