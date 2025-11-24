https://1prime.ru/20251124/ukraina-864850620.html
СМИ: дата возможной встречи США и России по Украине еще не назначена
2025-11-24T04:42+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Дата возможной встречи официальных лиц США с представителями России в рамках урегулирования украинского конфликта еще не назначена, сообщила ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на двух американских чиновников.
"Американская встреча с российскими официальными лицами... еще не включена в график", - написала журналистка в соцсети X.
Ранее телеканал сообщал о том, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
