"Они не говорят": в Раде сделали громкое заявление по поводу плана США
Дмитрук: критики мирного плана США избегают темы легитимности властей в Киеве
© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил критиков мирного плана США по урегулированию на Украине в игнорировании вопроса легитимности нынешних киевских властей.
"Пока в сети критикуют так называемый "мирный план" <…> Факт остается простым: никто не видел полноценный мирный план или подготовительную часть под него. <…> Но самое смешное и одновременно самое циничное — что все эти критики умудряются обсуждать содержание документа, о котором вообще никто не знает, и при этом не говорят о главном. Они не говорят о том, кто представляет Украину на переговорах", — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук отметил, что киевскую переговорную группу представляют "люди, которые являются чистыми врагами Украины".
В воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social обвинил украинские власти в неблагодарности, использовав слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, касается ли его высказывание мирного урегулирования конфликта или поддержки Киева.
План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция России
Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.
Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.