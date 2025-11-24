https://1prime.ru/20251124/ukraina-864876514.html

"Они не говорят": в Раде сделали громкое заявление по поводу плана США

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил критиков мирного плана США по урегулированию на Украине в игнорировании вопроса легитимности нынешних киевских властей. "Пока в сети критикуют так называемый "мирный план" <…> Факт остается простым: никто не видел полноценный мирный план или подготовительную часть под него. <…> Но самое смешное и одновременно самое циничное — что все эти критики умудряются обсуждать содержание документа, о котором вообще никто не знает, и при этом не говорят о главном. Они не говорят о том, кто представляет Украину на переговорах", — написал он в своем Telegram-канале. Дмитрук отметил, что киевскую переговорную группу представляют "люди, которые являются чистыми врагами Украины".В воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social обвинил украинские власти в неблагодарности, использовав слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, касается ли его высказывание мирного урегулирования конфликта или поддержки Киева. План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция России США создали план для мирного завершения конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по типу пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США. Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.

