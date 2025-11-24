Bloomberg: план США по Украине не содержит пункта об активах России
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемый Вашингтоном план по украинскому урегулированию, предположительно, больше не содержит пункта об "использовании" США части замороженных в Европе российских активов для инвестирования на Украину, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванные источники.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
ЕК пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, а передача Украине данных средств на условиях получения Вашингтоном части прибыли была бы "неприемлема".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.