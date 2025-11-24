https://1prime.ru/20251124/ukraina-864892651.html

Bloomberg: план США по Украине не содержит пункта об активах России

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемый Вашингтоном план по украинскому урегулированию, предположительно, больше не содержит пункта об "использовании" США части замороженных в Европе российских активов для инвестирования на Украину, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на неназванные источники. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. "... В самой свежей версии чернового (плана США - ред.) больше не упоминаются планы по вложению 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов в возглавляемые США усилия" в отношении Украины, утверждается в публикации. ЕК пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, а передача Украине данных средств на условиях получения Вашингтоном части прибыли была бы "неприемлема". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

