Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, заявил Ушаков - 24.11.2025
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, заявил Ушаков
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, заявил Ушаков - 24.11.2025, ПРАЙМ
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, заявил Ушаков
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, товарооборот между странами растет, а доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%, заявил... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T17:46+0300
2025-11-24T17:46+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, товарооборот между странами растет, а доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Киргизия является важным стратегическим партнером и союзником России в центральноазиатском регионе. Наши отношения традиционно носят дружественный характер, поступательно развиваются в условиях взаимоуважения и учета интересов друг друга. Конечно, народы связывают общая история, чувство уважения и доверия. Мы искренне дорожим нашими отношениями и глубокой, доброй, близкой дружбой", - сказал Ушаков. Он отметил, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Киргизии, с долей во внешней торговле страны в 22,3%. "В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 15,6%, до рекордных 4,1 миллиарда долларов. В январе-сентябре текущего года еще подрос. Хочу отметить, что доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния на действия внешних партнеров", - добавил Ушаков. Он добавил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии, общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает 1,8 миллиарда долларов. "И Россия лидер по числу работающих представителей деловых структур с иностранным участием, количество компаний с российским капиталом превышает 1,75 тысячи", - сказал Ушаков. Он добавил, что переводы на родину работающих в России киргизских трудовых мигрантов в 2024 году составила 2,8 миллиарда долларов, это 16% ВВП Киргизии.
киргизия
рф
россия, мировая экономика, киргизия, рф, юрий ушаков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, РФ, Юрий Ушаков
17:46 24.11.2025
 
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, заявил Ушаков

Ушаков назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
23.11.2025
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Вчера, 15:08
 
