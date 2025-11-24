https://1prime.ru/20251124/zelenskiy--864866874.html
СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции
СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции
Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T13:26+0300
2025-11-24T13:26+0300
2025-11-24T13:26+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
сша
киев
владимир зеленский
дмитрий медведев
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким образом спасти его от обвинений в коррупции, пишет в понедельник издание "Украинская правда". В пятницу на сайте Зеленского появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США, ее возглавил Ермак. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине ранее зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. В субботу жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требовали отставки Зеленского и увольнения Ермака. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" Ермака во главе делегации может быть только обвиняемый в коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. "Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения", - заявил изданию источник в команде Зеленского. Также в статье "Украинской правды" высказывается предположение, что Зеленский таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак "пришел с ним и уйдет с ним". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, сша, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, набу, рада, энергоатом
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, НАБУ, Рада, Энергоатом
СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции
Зеленский спасает Ермака от обвинений, поставив во главе переговорной делегации
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким образом спасти его от обвинений в коррупции, пишет в понедельник издание "Украинская правда".
В пятницу на сайте Зеленского
появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США
, ее возглавил Ермак. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине
ранее зарегистрировала в Раде
представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. В субботу жители Киева
вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требовали отставки Зеленского и увольнения Ермака. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
иронично прокомментировал выбранный Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" Ермака во главе делегации может быть только обвиняемый в коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
"Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения", - заявил изданию источник в команде Зеленского.
Также в статье "Украинской правды" высказывается предположение, что Зеленский таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак "пришел с ним и уйдет с ним".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ
проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому