https://1prime.ru/20251124/zelenskiy--864866874.html

СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции

СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции - 24.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский спасает Ермака от обвинений в коррупции

Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T13:26+0300

2025-11-24T13:26+0300

2025-11-24T13:26+0300

политика

общество

мировая экономика

украина

сша

киев

владимир зеленский

дмитрий медведев

набу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким образом спасти его от обвинений в коррупции, пишет в понедельник издание "Украинская правда". В пятницу на сайте Зеленского появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США, ее возглавил Ермак. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине ранее зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. В субботу жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требовали отставки Зеленского и увольнения Ермака. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" Ермака во главе делегации может быть только обвиняемый в коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. "Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения", - заявил изданию источник в команде Зеленского. Также в статье "Украинской правды" высказывается предположение, что Зеленский таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак "пришел с ним и уйдет с ним". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, набу, рада, энергоатом