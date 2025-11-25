https://1prime.ru/20251125/avtovaz-864918481.html

"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год

"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год - 25.11.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T13:04+0300

2025-11-25T13:04+0300

2025-11-25T13:04+0300

экономика

бизнес

россия

максим соколов

автоваз

совет федерации

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_56e559be184ba379bfbebd3b8273a01f.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов. "Что касается объемов инвестиционной программы, то... в этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 миллиардов (рублей - ред.) и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации. Он добавил, что объем инвестиционной программы компании в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20251125/sokolov-864918321.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации, авто