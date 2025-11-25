Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год - 25.11.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
2025-11-25T13:04+0300
2025-11-25T13:04+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
совет федерации
авто
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов. "Что касается объемов инвестиционной программы, то... в этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 миллиардов (рублей - ред.) и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации. Он добавил, что объем инвестиционной программы компании в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей.
бизнес, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации, Авто
13:04 25.11.2025
 
Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Что касается объемов инвестиционной программы, то... в этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 миллиардов (рублей - ред.) и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Он добавил, что объем инвестиционной программы компании в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке
13:03
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМаксим СоколовАвтоВАЗСовет ФедерацииАвто
 
 
