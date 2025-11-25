https://1prime.ru/20251125/avtovaz-864918481.html
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
2025-11-25T13:04+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
совет федерации
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_56e559be184ba379bfbebd3b8273a01f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов. "Что касается объемов инвестиционной программы, то... в этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 миллиардов (рублей - ред.) и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации. Он добавил, что объем инвестиционной программы компании в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей.
