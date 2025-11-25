https://1prime.ru/20251125/belgija-864895430.html

Бельгия поддержала любое соглашение по Украине, заявили в МИД

Бельгия поддержала любое соглашение по Украине, заявили в МИД - 25.11.2025, ПРАЙМ

Бельгия поддержала любое соглашение по Украине, заявили в МИД

Бельгия поддерживает любое соглашение по урегулированию на Украине, основанное на международном праве, Брюссель находится в постоянной координации с ЕС по... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T00:37+0300

2025-11-25T00:37+0300

2025-11-25T00:37+0300

мировая экономика

экономика

украина

сша

рф

владимир путин

марко рубио

марк рубио

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864895430.jpg?1764020276

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгия поддерживает любое соглашение по урегулированию на Украине, основанное на международном праве, Брюссель находится в постоянной координации с ЕС по переговорам по Украине и разделяет его позицию, заявили РИА Новости в МИД страны. "Бельгия находится в постоянной координации со своими партнёрами по ЕС и разделяет их позицию. Любая инициатива в пользу мира на Украине должна получать поддержку при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Для Бельгии любые серьёзные обсуждения мира или прекращения огня должны проходить с полным участием Украины. Вместе с ЕС мы продолжим тесное сотрудничество с Украиной и США в этом направлении", - сказали в ведомстве. Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины якобы разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, марко рубио, марк рубио, ес, мид, spiegel