00:37 25.11.2025
 
Бельгия поддержала любое соглашение по Украине, заявили в МИД

МИД Бельгии: Брюссель поддерживает любое соглашение по урегулированию на Украине

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгия поддерживает любое соглашение по урегулированию на Украине, основанное на международном праве, Брюссель находится в постоянной координации с ЕС по переговорам по Украине и разделяет его позицию, заявили РИА Новости в МИД страны.
"Бельгия находится в постоянной координации со своими партнёрами по ЕС и разделяет их позицию. Любая инициатива в пользу мира на Украине должна получать поддержку при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Для Бельгии любые серьёзные обсуждения мира или прекращения огня должны проходить с полным участием Украины. Вместе с ЕС мы продолжим тесное сотрудничество с Украиной и США в этом направлении", - сказали в ведомстве.
Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины якобы разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
