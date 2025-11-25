Число исследуемых вин в "Винном гиде России" планируется увеличить

https://1prime.ru/20251125/chislo-864900621.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Количество исследуемых вин в рамках проекта "Винный гид России" планируется увеличить на одну тысячу позиций уже в следующем году, рассказал РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. В середине ноября руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в беседе с РИА Новости допустила увеличение количества исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" до нескольких тысяч позиций в будущем году. По ее словам, в настоящее время исследование охватывает 10% от всего отечественного рынка. "Как вы понимаете, сейчас порядка семи тысяч торговых марок, брендов российского вина, представленных на рынке. Из них пять тысяч уже есть в "Винном гиде России" за эти годы. Соответственно, наш план на следующий год - это добавить еще одну тысячу брендов", - рассказал Протасов. По его словам, в настоящее время уже порядка 75% российских вин охвачены "Винным гидом России". Увеличение числа исследуемых Роскачеством вин связано с общим ростом объемов производства в категории, в том числе за счет появления новых винодельческих регионов в России, добавил Протасов. "Вы знаете, что сейчас уже регионов, в которых производится виноград, 18. В некоторых регионах виноград уже посажен, при том уже несколько лет назад. Вина пока нет. Соответственно, мы надеемся, что к следующему году и увеличится количество винодельческих регионов, и увеличится количество производителей. Ну и у действующих производителей увеличится ассортиментная линейка. Поэтому это позволит нам расширить матрицу тестируемых исследуемых вин", - заключил он. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

