Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году. "С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте. Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере. При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты. Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест. Ранее газета Bild сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.

