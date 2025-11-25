Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест - 25.11.2025
Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест
Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест - 25.11.2025, ПРАЙМ
Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест
Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:38+0300
2025-11-25T01:38+0300
бизнес
промышленность
экономика
германия
continental
bild
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864897305.jpg?1764023914
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году. "С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте. Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере. При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты. Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест. Ранее газета Bild сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.
германия
01:38 25.11.2025
 
Немецкий автоконцерн Continental объявил о сокращении рабочих мест

Немецкий концерн Continental объявил о сокращении рабочих мест в 2026 году

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автокомплектующих Continental объявил о дальнейшем сокращении рабочих мест в 2026 году.
"С целью ежегодной экономии… запланированы с 2026 года дополнительные меры,… такие как перевод деятельности, сокращение рабочих мест и адаптация производственных процессов", - говорится в сообщении концерна на его официальном сайте.
Как пояснили в концерне, сэкономить около 150 миллионов евро планируется в подразделении ContiTech в первую очередь за счет сокращения персонала в Ганновере.
При этом в Continental не сообщили, сколько именно рабочих мест будет сокращено. В качестве причин для экономии концерн указал на продолжающееся ухудшение экономической ситуации, торговые конфликты, растущую конкуренцию со стороны китайских производителей и высокие затраты.
Профсоюзы раскритиковали действия концерна, отметив, что он теперь почти ежемесячно объявляет о сокращениях рабочих мест.
Ранее газета Bild сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.
 
