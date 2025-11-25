https://1prime.ru/20251125/deputat-864896359.html

Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу"

Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу" - 25.11.2025, ПРАЙМ

Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу"

Решение властей Болгарии о введении внешнего управления активами "Лукойла" в стране на фоне американских санкций против этой нефтеперерабатывающей компании... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T00:50+0300

2025-11-25T00:50+0300

2025-11-25T00:50+0300

энергетика

экономика

россия

болгария

запад

сша

лукойл

минфин сша

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896359.jpg?1764021009

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Решение властей Болгарии о введении внешнего управления активами "Лукойла" в стране на фоне американских санкций против этой нефтеперерабатывающей компании является попыткой ряда местных политиков добиться для себя политической выгоды в происходящей экономической "глобальной битве" между Россией и странами Запада, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем активами "Лукойла" в стране после американских санкций в отношении компании. Должность занял глава болгарской налоговой службы Румен Спецов. "Это глобальная битва, в которой ряд местных политиков пытается выжать некую политическую выгоду. Такова правда, и, к сожалению, все это происходит за счет обычных граждан, поскольку в любом случае риски будут экономические", - считает собеседник агентства. Саму процедуру назначения спецуправляющего Петков охарактеризовал как "катастрофическую". По его словам, в болгарском законодательстве четко прописан регламент для подобных случаев, однако парламент страны принял поправку, предоставляющую Спецову дополнительные полномочия. "Как говорят у нас, матч подстроен!" - отметил он. Ранее болгарское агентство БТА передавало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл". Сам Радев назвал назначение спецуправляющего противоречащим болгарской конституции. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

болгария

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, болгария, запад, сша, лукойл, минфин сша, минфин