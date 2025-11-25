Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу" - 25.11.2025
Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу"
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Решение властей Болгарии о введении внешнего управления активами "Лукойла" в стране на фоне американских санкций против этой нефтеперерабатывающей компании является попыткой ряда местных политиков добиться для себя политической выгоды в происходящей экономической "глобальной битве" между Россией и странами Запада, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем активами "Лукойла" в стране после американских санкций в отношении компании. Должность занял глава болгарской налоговой службы Румен Спецов. "Это глобальная битва, в которой ряд местных политиков пытается выжать некую политическую выгоду. Такова правда, и, к сожалению, все это происходит за счет обычных граждан, поскольку в любом случае риски будут экономические", - считает собеседник агентства. Саму процедуру назначения спецуправляющего Петков охарактеризовал как "катастрофическую". По его словам, в болгарском законодательстве четко прописан регламент для подобных случаев, однако парламент страны принял поправку, предоставляющую Спецову дополнительные полномочия. "Как говорят у нас, матч подстроен!" - отметил он. Ранее болгарское агентство БТА передавало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл". Сам Радев назвал назначение спецуправляющего противоречащим болгарской конституции. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
00:50 25.11.2025
 
Болгарский депутат прокомментировал решение властей по "Лукойлу"

Депутат Петков: введение управления активами "Лукойла" в Болгарии - попытка выжать выгоду

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Решение властей Болгарии о введении внешнего управления активами "Лукойла" в стране на фоне американских санкций против этой нефтеперерабатывающей компании является попыткой ряда местных политиков добиться для себя политической выгоды в происходящей экономической "глобальной битве" между Россией и странами Запада, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем активами "Лукойла" в стране после американских санкций в отношении компании. Должность занял глава болгарской налоговой службы Румен Спецов.
"Это глобальная битва, в которой ряд местных политиков пытается выжать некую политическую выгоду. Такова правда, и, к сожалению, все это происходит за счет обычных граждан, поскольку в любом случае риски будут экономические", - считает собеседник агентства.
Саму процедуру назначения спецуправляющего Петков охарактеризовал как "катастрофическую". По его словам, в болгарском законодательстве четко прописан регламент для подобных случаев, однако парламент страны принял поправку, предоставляющую Спецову дополнительные полномочия.
"Как говорят у нас, матч подстроен!" - отметил он.
Ранее болгарское агентство БТА передавало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл". Сам Радев назвал назначение спецуправляющего противоречащим болгарской конституции.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
 
Заголовок открываемого материала