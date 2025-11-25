https://1prime.ru/20251125/evrosojuz-864902390.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не может влиять на мирный план по Украине, поскольку там никогда не были заинтересованы в мире, постоянно срывая переговоры, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Конструкция мирного плана важна только для тех, кто в этом мире заинтересован. Европейцы не тянут быть ни авторами, ни гарантами нового плана. Их гарантийный авторитет уничтожен вместе с минскими договоренностями (когда лидеры ЕС признались, что не рассчитывали на мир). Еврочиновники никогда не стремились к миру, а методично и безжалостно к Украине срывали его по мере своих возможностей", - сказал Шхагошев. Депутат считает, что президент США Дональд Трамп прав, когда проводит аналогию между ближневосточным и украинским решениями, поскольку ни Израиль, ни Украина без поддержки США не способны достичь своих целей. "Прямой путь к долгосрочному миру - это Москва, Кремль, Путин", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что политические и военные реалии сегодня таковы, что давление на президента России Владимира Путина будет провальным, а потому недопустимым ходом для Трампа. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

