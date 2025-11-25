https://1prime.ru/20251125/farsh--864918802.html

Россельхознадзор снял с продажи в Екатеринбурге фарш, зараженный листерией

происшествия

бизнес

здоровье

екатеринбург

россельхознадзор

роспотребнадзор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Опасный для здоровья фарш, заражённый листерией, предназначенный для реализации в одной из торговых сетей Екатеринбурга, снят с продажи после внеплановой проверки Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба уральского межрегионального управления Россельхознадзора. "Двадцатого ноября 2025 года в управление Россельхознадзора направлена информация о том, что при проведении внеплановой выездной проверки Роспотребнадзором в цехе по производству полуфабрикатов обнаружено 4,5 кг фарша "Домашнего", в пробе которого обнаружена листерия. Изготовителем продукции является ООО "МПК" из Агаповского муниципального района Челябинской области", - говорится в сообщении. Отмечается также, что цех не был зарегистрирован в ФГИС "Меркурий", а ветеринарные и сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. "Управление Россельхознадзора информировало торговую сеть о необходимости принятия мер в соответствии с требованиями закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 № 29-ФЗ, Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ по изъятию опасной продукции из оборота", - отметили в пресс-службе. В отношении производителя некачественной и опасной продукции будут предприняты меры в соответствии с законом, подчеркнули в ведомстве.

