Глава МИД Британии призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
Глава МИД Британии призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Британии призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Россию присоединиться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта.
"Конечно, предстоит еще много работы, но самое главное - Россия сейчас должна сесть за стол переговоров", - заявила Купер, ее слова приводит издание Independent.
Министр отметила, что в вопросе урегулирования ведется "интенсивная работа".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
