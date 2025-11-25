Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году - 25.11.2025
"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году
"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" в текущем году планирует экспортировать порядка 5 тысяч грузовиков, а в 2026 году сохранить экспорт на том же уровне, заявил журналистам замгендиректора ПАО "Камаз" Михаил Матасов. "А по экспорту, ну порядка, наверное, пяти тысяч автомобилей, это получается 10% от рынка. Это в 2026 году и в этом то же самое, да. Я бы сказал, что мы не снизили объем экспорта, невзирая ни на что", - добавил топ-менеджер. В октябре гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что компания ожидает в 2025 году роста экспорта своей продукции на 10%, в основном за счет стран дальнего зарубежья.
бизнес, промышленность, рф, сергей когогин, михаил мишустин, камаз, авто
Экономика, Бизнес, Промышленность, РФ, Сергей Когогин, Михаил Мишустин, Камаз, Авто
14:28 25.11.2025
 
"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году

"Камаз" в 2026 году планирует экспортировать около пяти тысяч грузовиков

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" в текущем году планирует экспортировать порядка 5 тысяч грузовиков, а в 2026 году сохранить экспорт на том же уровне, заявил журналистам замгендиректора ПАО "Камаз" Михаил Матасов.
"А по экспорту, ну порядка, наверное, пяти тысяч автомобилей, это получается 10% от рынка. Это в 2026 году и в этом то же самое, да. Я бы сказал, что мы не снизили объем экспорта, невзирая ни на что", - добавил топ-менеджер.
В октябре гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что компания ожидает в 2025 году роста экспорта своей продукции на 10%, в основном за счет стран дальнего зарубежья.
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
"Дочка" КАМАЗа сменит генерального директора
17 ноября, 15:38
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРФСергей КогогинМихаил МишустинКамазАвто
 
 
