"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году
"Камаз" планирует экспортировать пять тысяч грузовиков в 2026 году
2025-11-25T14:28+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" в текущем году планирует экспортировать порядка 5 тысяч грузовиков, а в 2026 году сохранить экспорт на том же уровне, заявил журналистам замгендиректора ПАО "Камаз" Михаил Матасов. "А по экспорту, ну порядка, наверное, пяти тысяч автомобилей, это получается 10% от рынка. Это в 2026 году и в этом то же самое, да. Я бы сказал, что мы не снизили объем экспорта, невзирая ни на что", - добавил топ-менеджер. В октябре гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что компания ожидает в 2025 году роста экспорта своей продукции на 10%, в основном за счет стран дальнего зарубежья.
