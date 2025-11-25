Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России - 25.11.2025
Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России
Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России
Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:02+0300
2025-11-25T14:02+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов. В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
14:02 25.11.2025
 
Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России

Каримов: продажи новых автомобилей в России ожидаются на уровне 1,5 миллиона

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов.
В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
