Минпромторг дал прогноз по продажам новых автомобилей в России

2025-11-25T14:02+0300
2025-11-25T14:02+0300
2025-11-25T14:02+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
авто
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов. В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов.
В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов
говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
