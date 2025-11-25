Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки - 25.11.2025
Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки
2025-11-25T06:50+0300
2025-11-25T06:50+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай может увеличить импорт нефти к 2030 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, по прогнозам мировых аналитических агентств, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежде всего это Китай. Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. При этом по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 миллиона баррелей в сутки в следующие десять лет, добавил он. Также Сечин пояснил, что одним из ключевых драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более одного миллиона баррелей в сутки к 2030 году.
06:50 25.11.2025
 
Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки

Сечин: Китай может увеличить импорт нефти к 2030 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай может увеличить импорт нефти к 2030 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, по прогнозам мировых аналитических агентств, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежде всего это Китай. Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
При этом по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 миллиона баррелей в сутки в следующие десять лет, добавил он.
Также Сечин пояснил, что одним из ключевых драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более одного миллиона баррелей в сутки к 2030 году.
 
Заголовок открываемого материала