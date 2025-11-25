https://1prime.ru/20251125/kitaj-864903543.html

Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки

Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки - 25.11.2025, ПРАЙМ

Китай может увеличить импорт нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки

Китай может увеличить импорт нефти к 2030 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, по прогнозам мировых аналитических агентств, заявил ответственный секретарь... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:50+0300

2025-11-25T06:50+0300

2025-11-25T06:50+0300

энергетика

нефть

экономика

китай

рф

азиатско-тихоокеанский регион

игорь сечин

роснефть

мэа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903543.jpg?1764042644

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай может увеличить импорт нефти к 2030 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, по прогнозам мировых аналитических агентств, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежде всего это Китай. Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. При этом по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 миллиона баррелей в сутки в следующие десять лет, добавил он. Также Сечин пояснил, что одним из ключевых драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более одного миллиона баррелей в сутки к 2030 году.

китай

рф

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, рф, азиатско-тихоокеанский регион, игорь сечин, роснефть, мэа