Коэффициент восполнения запасов нефтяных мейджоров на Западе составляет 40%

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Коэффициент восполнения запасов нефтяных мейджоров на Западе в последние 5 лет составляет всего около 40%, а у "Роснефти" стабильно выше 100%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "На сегодняшний день мировая нефтяная отрасль по-прежнему страдает от недоинвестирования. Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку. В том числе и по этой причине коэффициент органического замещения запасов у западных нефтяных мейджоров в последние 5 лет составляет всего около 40%", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "В то же время у компании "Роснефть" этот показатель стабильно превышает 100% благодаря более обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ", - подчеркнул Сечин. ПАО НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира.

