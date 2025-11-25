https://1prime.ru/20251125/koeffitsient-864904984.html
Коэффициент восполнения запасов нефтяных мейджоров на Западе составляет 40%
2025-11-25T07:30+0300
энергетика
нефть
экономика
запад
рф
игорь сечин
роснефть
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Коэффициент восполнения запасов нефтяных мейджоров на Западе в последние 5 лет составляет всего около 40%, а у "Роснефти" стабильно выше 100%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"На сегодняшний день мировая нефтяная отрасль по-прежнему страдает от недоинвестирования. Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку. В том числе и по этой причине коэффициент органического замещения запасов у западных нефтяных мейджоров в последние 5 лет составляет всего около 40%", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"В то же время у компании "Роснефть" этот показатель стабильно превышает 100% благодаря более обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ", - подчеркнул Сечин.
ПАО НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира.
