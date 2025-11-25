https://1prime.ru/20251125/kritiki-864895543.html

Добавлены подробности (4-9 абзацы) | 25.11.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (4-9 абзацы) ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, могут наживаться на продолжении конфликта. "Это (критика плана США - ред.) приходит от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят, или тех, кто продвигает свои собственные интересы. Возможно, они не хотят, чтобы война закончилась. Может быть, они наживаются на этом", - сказала она в Белом доме. Так Левитт прокомментировала критику со стороны ряда американских сенаторов и иных лиц в США мирного плана Вашингтона. Ранее конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, что является грубым нарушением законодательства. Как сообщила в понедельник газета Financial Times, республиканская партия в конгрессе США оказалась расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, а другие - защищают. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

