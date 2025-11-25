Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал онлайн-продажи своих автомобилей в России в партнерстве с платформой "ВТБ Авто", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "ВТБ Авто" заключил соглашение с ООО "Мазда Мотор Рус" и стал официальным онлайн-партнером компании на территории России... В рамках партнерства "ВТБ Авто" предлагает на своей витрине два кроссовера: проверенный временем городской Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - говорится в сообщении. На автомобили распространяется гарантийная программа от Mazda, которая обеспечивает техническую исправность машин бренда сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее. "Автомобили Mazda пользуются большим спросом среди россиян. Агентство "Автостат" фиксирует рост спроса на марку - в ноябре продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем", - привели в пресс-службе слова гендиректора "ВТБ Авто" Сергея Медынского. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн". Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
12:25 25.11.2025
 
Mazda начала онлайн-продажи автомобилей в России

© РИА Новости . Илья Питалев
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал онлайн-продажи своих автомобилей в России в партнерстве с платформой "ВТБ Авто", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"ВТБ Авто" заключил соглашение с ООО "Мазда Мотор Рус" и стал официальным онлайн-партнером компании на территории России... В рамках партнерства "ВТБ Авто" предлагает на своей витрине два кроссовера: проверенный временем городской Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - говорится в сообщении.
На автомобили распространяется гарантийная программа от Mazda, которая обеспечивает техническую исправность машин бренда сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.
"Автомобили Mazda пользуются большим спросом среди россиян. Агентство "Автостат" фиксирует рост спроса на марку - в ноябре продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем", - привели в пресс-службе слова гендиректора "ВТБ Авто" Сергея Медынского.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
