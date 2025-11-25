https://1prime.ru/20251125/mazda--864916304.html
Mazda начала онлайн-продажи автомобилей в России
Mazda начала онлайн-продажи автомобилей в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Mazda начала онлайн-продажи автомобилей в России
Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал онлайн-продажи своих автомобилей в России в партнерстве с платформой "ВТБ Авто", сообщили РИА... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:25+0300
2025-11-25T12:25+0300
2025-11-25T12:25+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
mazda
втб
соллерс
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/67/833186752_0:0:3321:1869_1920x0_80_0_0_4d143323350cfd794ef53500c4158912.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал онлайн-продажи своих автомобилей в России в партнерстве с платформой "ВТБ Авто", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "ВТБ Авто" заключил соглашение с ООО "Мазда Мотор Рус" и стал официальным онлайн-партнером компании на территории России... В рамках партнерства "ВТБ Авто" предлагает на своей витрине два кроссовера: проверенный временем городской Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - говорится в сообщении. На автомобили распространяется гарантийная программа от Mazda, которая обеспечивает техническую исправность машин бренда сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее. "Автомобили Mazda пользуются большим спросом среди россиян. Агентство "Автостат" фиксирует рост спроса на марку - в ноябре продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем", - привели в пресс-службе слова гендиректора "ВТБ Авто" Сергея Медынского. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн". Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
https://1prime.ru/20251121/dvigateli-864781697.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/67/833186752_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a70d0c64969c2fa2f6ad30a93befe249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, mazda, втб, соллерс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Mazda, ВТБ, Соллерс
Mazda начала онлайн-продажи автомобилей в России
Российский филиал Mazda начал онлайн-продажи авто в партнерстве с ВТБ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал онлайн-продажи своих автомобилей в России в партнерстве с платформой "ВТБ Авто", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"ВТБ
Авто" заключил соглашение с ООО "Мазда Мотор Рус" и стал официальным онлайн-партнером компании на территории России... В рамках партнерства "ВТБ Авто" предлагает на своей витрине два кроссовера: проверенный временем городской Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - говорится в сообщении.
На автомобили распространяется гарантийная программа от Mazda
, которая обеспечивает техническую исправность машин бренда сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.
"Автомобили Mazda пользуются большим спросом среди россиян. Агентство "Автостат" фиксирует рост спроса на марку - в ноябре продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем", - привели в пресс-службе слова гендиректора "ВТБ Авто" Сергея Медынского.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс
" во Владивостоке
. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели