Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:01+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
авто
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он. При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября. "Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов. Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
рф
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, Авто
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Каримов заявил о замедлении падения автомобильного рынка в России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он.
При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября.
"Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов.
Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ
.
Глава Минпромторга Антон Алиханов
в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
