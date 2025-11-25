https://1prime.ru/20251125/minpromtorg--864921449.html

Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России

Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России - 25.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России

Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T14:01+0300

2025-11-25T14:01+0300

2025-11-25T14:01+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он. При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября. "Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов. Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.

https://1prime.ru/20251125/sokolov-864918321.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, авто