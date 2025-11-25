Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России - 25.11.2025
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он. При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября. "Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов. Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
14:01 25.11.2025
 
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России

Каримов заявил о замедлении падения автомобильного рынка в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он.
При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября.
"Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов.
Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке
