25.11.2025
Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора
2025-11-25T14:05+0300
2025-11-25T14:05+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
совет федерации
минфин
авто
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находятся", - сказал Каримов. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
бизнес, россия, рф, минпромторг, совет федерации, минфин, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Совет Федерации, Минфин, Авто
14:05 25.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находятся", - сказал Каримов.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
Минпромторг отметил замедление падения автомобильного рынка в России
