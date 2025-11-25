https://1prime.ru/20251125/minpromtorg--864921938.html

Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора

Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора - 25.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора

Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T14:05+0300

2025-11-25T14:05+0300

2025-11-25T14:05+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минпромторг

совет федерации

минфин

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находятся", - сказал Каримов. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

https://1prime.ru/20251125/minpromtorg--864921449.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг, совет федерации, минфин, авто