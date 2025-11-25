https://1prime.ru/20251125/minpromtorg--864921938.html
Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора
Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора - 25.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора
Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:05+0300
2025-11-25T14:05+0300
2025-11-25T14:05+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
совет федерации
минфин
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году, сказал замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. "Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей - это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году. Сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативной правовой базы совместно с коллегами из Минфина, то есть вопрос этот у нас буквально на повестке дня находятся", - сказал Каримов. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
https://1prime.ru/20251125/minpromtorg--864921449.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг, совет федерации, минфин, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Совет Федерации, Минфин, Авто
Минпромторг рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора
Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утилизационного сбора в 2026 году