Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования - 25.11.2025
Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования
Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования - 25.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования
Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на ближайшую трехлетку увеличен более чем на 40% - до 164 миллиардов рублей, следует из слов... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:04+0300
2025-11-25T14:04+0300
бизнес
финансы
рф
минпромторг
совет федерации
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на ближайшую трехлетку увеличен более чем на 40% - до 164 миллиардов рублей, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова. "Мы, соответственно, предусмотрели с точки зрения мер поддержки на 2026-й год, на ближайшую трехлетку сохраняем действие этих инструментов, исходя из текущих бюджетных возможностей. С учетом поправок в законопроект о бюджете на ближайшую трехлетку, который уже на сегодняшний день принят Государственной Думой, в следующем году мы направим порядка 20 миллиардов на льготное автокредитование и 30 миллиардов на льготный лизинг. В общей сложности на трехлетку планируем на меры стимулирования спроса направить свыше 164 миллиардов рублей", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации. Госбюджет на 2026-2028 годы в первой редакции предусматривал около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
рф
бизнес, финансы, рф, минпромторг, совет федерации, авто
Бизнес, Финансы, РФ, Минпромторг, Совет Федерации, Авто
14:04 25.11.2025
 
Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования

Минпромторг: на программу автокредитования направят 164 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Покупка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на ближайшую трехлетку увеличен более чем на 40% - до 164 миллиардов рублей, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.
"Мы, соответственно, предусмотрели с точки зрения мер поддержки на 2026-й год, на ближайшую трехлетку сохраняем действие этих инструментов, исходя из текущих бюджетных возможностей. С учетом поправок в законопроект о бюджете на ближайшую трехлетку, который уже на сегодняшний день принят Государственной Думой, в следующем году мы направим порядка 20 миллиардов на льготное автокредитование и 30 миллиардов на льготный лизинг. В общей сложности на трехлетку планируем на меры стимулирования спроса направить свыше 164 миллиардов рублей", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Госбюджет на 2026-2028 годы в первой редакции предусматривал около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
