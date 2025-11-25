https://1prime.ru/20251125/minpromtorg-864921773.html

Минпромторг увеличил финансирование льготного лизинга и автокредитования

2025-11-25T14:04+0300

бизнес

финансы

рф

минпромторг

совет федерации

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на ближайшую трехлетку увеличен более чем на 40% - до 164 миллиардов рублей, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова. "Мы, соответственно, предусмотрели с точки зрения мер поддержки на 2026-й год, на ближайшую трехлетку сохраняем действие этих инструментов, исходя из текущих бюджетных возможностей. С учетом поправок в законопроект о бюджете на ближайшую трехлетку, который уже на сегодняшний день принят Государственной Думой, в следующем году мы направим порядка 20 миллиардов на льготное автокредитование и 30 миллиардов на льготный лизинг. В общей сложности на трехлетку планируем на меры стимулирования спроса направить свыше 164 миллиардов рублей", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации. Госбюджет на 2026-2028 годы в первой редакции предусматривал около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.

рф

2025

