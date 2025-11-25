Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи перешел к росту - 25.11.2025
Индекс Мосбиржи перешел к росту
Индекс Мосбиржи перешел к росту - 25.11.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи перешел к росту
Индекс Мосбиржи перешел к росту и в моменте подскакивал к отметке 2700 пунктов после сообщений западных СМИ о том, что Киев принял предложенный американской... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи перешел к росту и в моменте подскакивал к отметке 2700 пунктов после сообщений западных СМИ о том, что Киев принял предложенный американской стороной мирный план, следует из данных торгов. К 16.03 мск индекс Мосбиржи рос на 0,49%, до 2 667,39 пункта, на пике после новости он подскакивал на 1,45%. До новостей он снижался на 0,33%. Американский чиновник заявил, что Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине, но есть незначительные детали, которые нужно проработать, сообщил ранее во вторник телеканал CBS. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
16:21 25.11.2025
 
Индекс Мосбиржи перешел к росту

Индекс Мосбиржи подскакивал к отметке 2700 пунктов на геополитических новостях

Вход в здание Мосбиржи
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Вход в здание Мосбиржи. Архивное фото
© Фото : namestnikov aleksei 89026686774
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи перешел к росту и в моменте подскакивал к отметке 2700 пунктов после сообщений западных СМИ о том, что Киев принял предложенный американской стороной мирный план, следует из данных торгов.
К 16.03 мск индекс Мосбиржи рос на 0,49%, до 2 667,39 пункта, на пике после новости он подскакивал на 1,45%. До новостей он снижался на 0,33%.
Американский чиновник заявил, что Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине, но есть незначительные детали, которые нужно проработать, сообщил ранее во вторник телеканал CBS.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
