Индекс Мосбиржи подскакивал к отметке 2700 пунктов на геополитических новостях
Вход в здание Мосбиржи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи перешел к росту и в моменте подскакивал к отметке 2700 пунктов после сообщений западных СМИ о том, что Киев принял предложенный американской стороной мирный план, следует из данных торгов.
К 16.03 мск индекс Мосбиржи рос на 0,49%, до 2 667,39 пункта, на пике после новости он подскакивал на 1,45%. До новостей он снижался на 0,33%.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.