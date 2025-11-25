Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются после роста понедельника - 25.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются после роста понедельника
Мировые цены на нефть снижаются после роста понедельника
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста понедельника, рынки продолжают следить за перспективами поставок, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста понедельника, рынки продолжают следить за перспективами поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,62%, до 62,33 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 58,49 доллара. Днем ранее цены на нефть прибавили более 1%, во вторник котировки несколько стабилизируются. Внимание трейдеров сохраняется вокруг прогнозов поставок на фоне геополитической неопределенности. С одной стороны, перспектива мирного плана между Россией и Украиной может привести к ослаблению санкций против российской нефти, при этом четких сигналов о согласии по такой договоренности пока нет. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. "Несмотря на пиковую "медвежью" тенденцию и исчезающую премию за геополитический риск, рынки нефти по-прежнему видят нижнюю планку за баррель Brent в 60 долларов... Главной "медвежьей" новостью в преддверии Дня благодарения является спешка по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией", - цитирует агентство Блумберг основателя консалтинговой компании HiLo Analytics Кешава Лохию (Keshav Lohiya).
14:51 25.11.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются после роста понедельника

Цена нефти Brent опустилась до 62,33 долларов за баррель

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста понедельника, рынки продолжают следить за перспективами поставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,62%, до 62,33 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 58,49 доллара.
Днем ранее цены на нефть прибавили более 1%, во вторник котировки несколько стабилизируются.
Внимание трейдеров сохраняется вокруг прогнозов поставок на фоне геополитической неопределенности. С одной стороны, перспектива мирного плана между Россией и Украиной может привести к ослаблению санкций против российской нефти, при этом четких сигналов о согласии по такой договоренности пока нет.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"Несмотря на пиковую "медвежью" тенденцию и исчезающую премию за геополитический риск, рынки нефти по-прежнему видят нижнюю планку за баррель Brent в 60 долларов... Главной "медвежьей" новостью в преддверии Дня благодарения является спешка по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией", - цитирует агентство Блумберг основателя консалтинговой компании HiLo Analytics Кешава Лохию (Keshav Lohiya).
