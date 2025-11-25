https://1prime.ru/20251125/neft-864927225.html

Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение почти до 2% после сообщений о том, что Киев согласился с планом США по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако есть незначительные детали, которые нужно проработать. По состоянию на 16.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,74% - до 61,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,93%, до 57,77 доллара. До сообщений нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4-0,5%. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза РФ заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отмечал Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

