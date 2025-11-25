Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/neft-864927225.html
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине
Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение почти до 2% после сообщений о том, что Киев согласился с планом США по урегулированию конфликта на Украине,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:17+0300
2025-11-25T16:17+0300
мировая экономика
киев
сша
рф
владимир путин
дмитрий песков
cbs
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение почти до 2% после сообщений о том, что Киев согласился с планом США по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако есть незначительные детали, которые нужно проработать. По состоянию на 16.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,74% - до 61,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,93%, до 57,77 доллара. До сообщений нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4-0,5%. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза РФ заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отмечал Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251124/rossiya-864887862.html
киев
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, сша, рф, владимир путин, дмитрий песков, cbs, совбез
Мировая экономика, Киев, США, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, CBS, Совбез
16:17 25.11.2025
 
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине

Цены на нефть ускорили снижение на сообщениях о согласии Киева с планом США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение почти до 2% после сообщений о том, что Киев согласился с планом США по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов.
Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако есть незначительные детали, которые нужно проработать.
По состоянию на 16.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,74% - до 61,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,93%, до 57,77 доллара. До сообщений нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4-0,5%.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза РФ заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отмечал Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Вчера, 18:27
 
Мировая экономикаКиевСШАРФВладимир ПутинДмитрий ПесковCBSСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала