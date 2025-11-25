https://1prime.ru/20251125/neft-864933000.html
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 61 доллара
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 61 доллара - 25.11.2025, ПРАЙМ
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 61 доллара
Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 2%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 61 доллара, следует из... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:16+0300
2025-11-25T19:16+0300
2025-11-25T19:16+0300
экономика
нефть
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 2%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 19.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,47% - до 61,17 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 октября опускался ниже 61 доллара. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,56% - до 57,41 доллара.
https://1prime.ru/20251125/neft-864927225.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, в мире
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 61 доллара
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с 21 октября
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 2%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,47% - до 61,17 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 октября опускался ниже 61 доллара. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,56% - до 57,41 доллара.
Цены на нефть ускорили снижение на новостях о плане США по Украине