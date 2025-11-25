https://1prime.ru/20251125/neft-864933000.html

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 61 доллара

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 2%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 19.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,47% - до 61,17 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 октября опускался ниже 61 доллара. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,56% - до 57,41 доллара.

