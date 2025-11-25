https://1prime.ru/20251125/opek-864936983.html

ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник

ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник - 25.11.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник

ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T22:23+0300

2025-11-25T22:23+0300

2025-11-25T22:23+0300

экономика

нефть

газ

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них. Источник подтвердил, что на встрече всех глав альянса речь пойдет больше об оценке добычных мощностей, нежели о квотах участников. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу. Как в октябре сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета.

https://1prime.ru/20251118/neft-864671565.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек