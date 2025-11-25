https://1prime.ru/20251125/opek-864936983.html
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник - 25.11.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник
ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T22:23+0300
2025-11-25T22:23+0300
2025-11-25T22:23+0300
экономика
нефть
газ
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них. Источник подтвердил, что на встрече всех глав альянса речь пойдет больше об оценке добычных мощностей, нежели о квотах участников. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу. Как в октябре сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета.
https://1prime.ru/20251118/neft-864671565.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Экономика, Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник
ОПЕК+ 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+
и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии
, ОАЭ
, Ирака
, Алжира
, Казахстана
, Кувейта
и Омана
. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года.
Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них.
Источник подтвердил, что на встрече всех глав альянса речь пойдет больше об оценке добычных мощностей, нежели о квотах участников. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку.
ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
Как в октябре сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета.
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК