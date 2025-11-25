Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/opek-864936983.html
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник - 25.11.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник
ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T22:23+0300
2025-11-25T22:23+0300
экономика
нефть
газ
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них. Источник подтвердил, что на встрече всех глав альянса речь пойдет больше об оценке добычных мощностей, нежели о квотах участников. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу. Как в октябре сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета.
https://1prime.ru/20251118/neft-864671565.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Экономика, Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
22:23 25.11.2025
 
ОПЕК+ в воскресенье обсудит оценку добычных мощностей, сообщил источник

ОПЕК+ 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ в ходе серии встреч 30 ноября обсудит оценку производственных мощностей по добыче нефти, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года.
Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них.
Источник подтвердил, что на встрече всех глав альянса речь пойдет больше об оценке добычных мощностей, нежели о квотах участников. Он отметил, что будет приниматься решение о компании, которая проведет эту оценку.
ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
Как в октябре сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК
18 ноября, 19:59
 
ЭкономикаНефтьГазСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала