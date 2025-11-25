https://1prime.ru/20251125/plan-864936473.html

Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишут СМИ

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на День благодарения (27 ноября) для обсуждения своей готовности договориться о мирном плане, передает Axios со ссылкой на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака. "Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.В субботу глава Белого дома предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если его не устраивает американский план урегулирования. Позже в своей соцсети TRUTH Social он назвал нынешние украинские власти неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, идет ли речь об усилиях по урегулированию конфликта или поддержке Киева. Во вторник телеканал CBS сообщил, что, по словам источника из американского правительства, Киев выразил согласие с планом Соединенных Штатов по урегулированию на Украине, хотя некоторые детали требуют доработки. Официально документ в Москву не поступал, но, как отметил Владимир Путин, он может послужить основой для окончательного решения конфликта. Президент подчеркнул, что хотя текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку способствует достижению цели СВО, Москва готова к переговорам и мирному разрешению вопросов.

