Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на День благодарения (27 ноября) для обсуждения своей готовности договориться о мирном плане, передает Axios со ссылкой на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака. "Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.В субботу глава Белого дома предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если его не устраивает американский план урегулирования. Позже в своей соцсети TRUTH Social он назвал нынешние украинские власти неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, идет ли речь об усилиях по урегулированию конфликта или поддержке Киева. Во вторник телеканал CBS сообщил, что, по словам источника из американского правительства, Киев выразил согласие с планом Соединенных Штатов по урегулированию на Украине, хотя некоторые детали требуют доработки. Официально документ в Москву не поступал, но, как отметил Владимир Путин, он может послужить основой для окончательного решения конфликта. Президент подчеркнул, что хотя текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку способствует достижению цели СВО, Москва готова к переговорам и мирному разрешению вопросов.
21:21 25.11.2025
 
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишут СМИ

Axios: Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября для согласования плана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на День благодарения (27 ноября) для обсуждения своей готовности договориться о мирном плане, передает Axios со ссылкой на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
18:26
В субботу глава Белого дома предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если его не устраивает американский план урегулирования.
Позже в своей соцсети TRUTH Social он назвал нынешние украинские власти неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, идет ли речь об усилиях по урегулированию конфликта или поддержке Киева.
Во вторник телеканал CBS сообщил, что, по словам источника из американского правительства, Киев выразил согласие с планом Соединенных Штатов по урегулированию на Украине, хотя некоторые детали требуют доработки.
Официально документ в Москву не поступал, но, как отметил Владимир Путин, он может послужить основой для окончательного решения конфликта. Президент подчеркнул, что хотя текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку способствует достижению цели СВО, Москва готова к переговорам и мирному разрешению вопросов.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
20:34
 
