Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прилетел в Киргизию - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251125/putin--864926610.html
Путин прилетел в Киргизию
Путин прилетел в Киргизию - 25.11.2025, ПРАЙМ
Путин прилетел в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:14+0300
2025-11-25T16:14+0300
политика
мировая экономика
киргизия
рф
белоруссия
садыр жапаров
юрий ушаков
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
БИШКЕК, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер будет работать в Киргизии 25-27 ноября. Во вторник вместе с президентом республики Садыром Жапаровым они возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием. После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В четверг, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885076.html
киргизия
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киргизия, рф, белоруссия, садыр жапаров, юрий ушаков, александр лукашенко
Политика, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Садыр Жапаров, Юрий Ушаков, Александр Лукашенко
16:14 25.11.2025
 
Путин прилетел в Киргизию

Путин прилетел в Киргизию с трехдневным визитом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер будет работать в Киргизии 25-27 ноября. Во вторник вместе с президентом республики Садыром Жапаровым они возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.
После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Ушаков рассказал о планах Путина по саммиту ОДКБ
Вчера, 17:55
 
ПолитикаМировая экономикаКИРГИЗИЯРФБЕЛОРУССИЯСадыр ЖапаровЮрий УшаковАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала