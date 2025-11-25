https://1prime.ru/20251125/putin-864894612.html
Переговоры с Жапаровым, Лукашенко и саммит ОДКБ: Путин посетит Бишкек с 3-дневным визитом
Переговоры с Жапаровым, Лукашенко и саммит ОДКБ: Путин посетит Бишкек с 3-дневным визитом - 25.11.2025, ПРАЙМ
Переговоры с Жапаровым, Лукашенко и саммит ОДКБ: Путин посетит Бишкек с 3-дневным визитом
Президент РФ Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию, в рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию, в рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет участие в саммите ОДКБ и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин прилетит в Киргизию с государственным визитом 25 ноября. В аэропорту его встретит президент Киргизии Садыр Жапаров. Они вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Также президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Как отмечал Путин на встрече с Жапаровым в феврале 2024 года, российско-киргизские отношения развиваются успешно по всем направлениям. По словам президента РФ, Россия является одним из основных торгово-экономических партнёров республики. К примеру, Россия занимает второе место (после Китая) по объему товарооборота во внешней торговле Киргизии, сообщается в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту. Показатель составляет 22,3%. Доля рубля во взаиморасчетах с Киргизией достигла 97%.
Страны развивают взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов, "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", а "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности.
Путин отмечал хорошую работу Российско-Киргизского Фонда развития. Он профинансировал 3625 малых и крупных проектов на общую сумму 938 миллионов долларов в приоритетных секторах экономики Киргизии.
Кроме того, страны уделяют должное внимание гуманитарной составляющей двустороннего взаимодействия, подчеркивал Путин на переговорах с Жапаровым в июле 2025 года в Кремле. Тогда он также поблагодарил коллегу за то, что русскому языку придан особый статус в Киргизии. Это позволяет сторонам работать более эффективно по ряду направлений, в том числе и в сфере экономики, отмечал президент РФ.
ВСТРЕЧА С ЛУКАШЕНКО
После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Их предыдущие переговоры состоялись 26 сентября в Кремле – белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.
Как отмечал президент РФ во время переговоров с Лукашенко в Пекине 2 сентября, где бы они ни встречались, им всегда есть о чем поговорить, и эти встречи "даром не проходят". Путин подчеркивал, что Россию и Белоруссию связывают близкие межгосударственные отношения, стороны многое делают с точки зрения экономического роста, имеют много направлений в сфере кооперации.
Так, товарооборот России и Белоруссии составляет свыше 50 миллиардов долларов, при этом он продолжает расти, сообщал Путин. Также президент РФ отмечал ритмичную работу по обеспечению безопасности Союзного государства. В рамках этого процесса Москва и Минск ранее договорились о поставке Белоруссии ракетного комплекса "Орешник". Лукашенко сообщал, что "Орешник" может встать на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.
САММИТ ОДКБ
Третий день визита Путина в Киргизию будет посвящен сотрудничеству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Участие в нем также подтвердили лидеры Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения участвовать не будет.
Взаимодействие государств в рамках ОДКБ имеет действительно важное значение, заявил Путин на прошлом саммите организации, который состоялся в ноябре 2024 года в Астане. По словам президента РФ, это взаимодействие носит союзнический характер и выстраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения интересов друг друга.
В ходе предстоящего саммита лидеры государств проведут заседание в узком составе, в рамках которого запланирован откровенный и доверительный разговор без участия СМИ. Затем лидеры продолжат работу в рамках заседания в расширенном составе, открытом для журналистов. На нем Путин изложит приоритетные направления председательства РФ в ОДКБ в 2026 году.
Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров стран ОДКБ не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
